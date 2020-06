Moody’s: stijgende Nederlandse schuld houdbaar door lage rente

De lage rente die Nederland momenteel op zijn staatsschulden betaalt, zorgt ervoor dat die houdbaar blijven. Mede daarom blijft de kredietrating van ons land ondanks de coronacrisis op het hoogst mogelijke oordeel (Aaa) staan, aldus kredietbeoordelaar Moody’s in een onderzoek. De grootste uitdaging ligt volgens het kredietbureau in de toekomst: Nederland moet zich gedisciplineerd tonen in het terugbrengen van zijn schuld als de pandemie voorbij is.

De ontwikkelde economieën zoals Nederland leenden de afgelopen maanden veel meer geld dan normaal om de coronasteun en de zorgkosten te betalen. Voor deze landen stijgt de verhouding tussen schuld en het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar gemiddeld met 19 procentpunten, laten de berekeningen van Moody’s zien. De kredietbeoordelaar merkt verder op dat de staatsschuld dit keer sneller steeg en groter in omvang was dan bij de financiële crisis van 2008. Canada, Frankrijk, Italië, Japan, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn de landen met de grootste toename in staatsleningen.

Stijgende schulden leiden normaal gesproken tot een fors grotere rentelast voor de overheid. Maar omdat de rente momenteel zeer laag is, valt dat mee. Daarnaast is de verwachting dat de rente nog lang op dat lage niveau blijft, aldus Moody’s. Dat geeft de kredietbeoordelaar meer vertrouwen dat de uitdijende schuldenberg voorlopig houdbaar blijft.