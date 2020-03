Moody’s somberder over vooruitzichten Nederlandse banken

Kredietbeoordelaar Moody’s is vanwege de coronacrisis somberder geworden over de vooruitzichten voor de Nederlandse banken. Dat betekent dat de kredietverstrekkers met een afwaardering van de kredietrating rekening moeten houden. Banken in België, Frankrijk, Italië en Spanje kregen een vergelijkbare waarschuwing.

Moody’s denkt dat de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus in Europa en de daaraan gerelateerde sluitingen van bedrijven en quarantaines de economie dit jaar hard zullen raken. Moody’s verwacht een economische krimp in het eerste en het tweede kwartaal in Europa. De steunpakketten van overheden zijn volgens de kredietbeoordelaar nuttig maar niet afdoende om een recessie te voorkomen.

De economische malaise zorgt waarschijnlijk voor meer leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden, aldus Moody’s. Daardoor moeten banken hogere voorzieningen nemen, wat een rem zal zetten op hun winstgevendheid.

Volgens Moody’s hebben met name de Nederlandse grootbanken veel kredieten uitstaan in sectoren die geraakt worden door de coronapandemie. Bovendien hebben de kredietinstellingen in Nederland veel leningen uitstaan in de olie- en gassector. Bedrijven in die sector kampen nu met de fors gekelderde olieprijzen.

Kredietbeoordelaars hebben de afgelopen tijd vanwege de coronacrisis de kredietrating van veel bedrijven verlaagd. De klappen vielen in de luchtvaart en de auto-industrie. Onder meer luchtvaartmaatschappijen easyJet en Lufthansa en autobouwers als Ford, Toyota, Honda en Nissan zagen recent hun rating dalen.