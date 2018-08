Moody’s slaat alarm over bankensector Turkije

De grote kredietbeoordelaar Moody’s is flink negatiever geworden over de situatie van banken en financiële firma’s in Turkije. In een klap heeft het ratingbureau zijn kredietbeoordelingen van twintig bedrijven verlaagd. Voor sommige banken zijn de scores zelfs met twee stappen naar beneden bijgesteld.

De ingreep heeft alles te maken met de recente problemen van de Turkse economie. Daar komt een heftige diplomatieke crisis met de Verenigde Staten nog eens bovenop. Door de Amerikaanse sancties en de dreiging met meer strafmaatregelen is de lira sterk in waarde gedaald en drukt de kelderende munt vooral op de bankensector. De liracrisis zorgde op zijn beurt voor spanningen op de wereldwijde financiële markten.

Moody’s is onder meer negatiever over Denizbank, Odea Bank, Turkiye Is Bankasi en Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi. De rating voor Turkije zelf werd pas al verlaagd. De rekenmeesters zeiden toen ook dat ze denken dat een snelle oplossing door alle onrust in Turkije steeds moeilijker wordt.