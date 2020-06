Moody’s: Situatie HEMA „extreem zwak” 

Moody’s is negatiever geworden over HEMA. De kredietbeoordelaar schat in dat er een grote kans is dat HEMA zijn schulden niet kan betalen, waardoor er een negatieve outlook aan het bedrijf gekoppeld is.

De rating van de warenhuisketen ging omlaag naar Ca, waar dat eerder nog Caa3 was. Moody’s omschrijft de financiële situatie van HEMA voor het akkoord met de schuldeisers om een deel van de schulden weg te strepen als „extreem zwak.” Door het coronavirus werd die onhoudbaar, volgens het ratingbureau.

De reden dat Moody’s zo negatief is over de plannen is omdat de eigenaren van de schulden niet het volledige bedrag waar ze recht op hebben, zullen krijgen. Die schuldenverlichting is weliswaar goed voor het bedrijf, maar het betekent dat HEMA niet volledig aan zijn verplichtingen kon voldoen. Bovendien verwacht Moody’s dat de winst en omzet van de warenhuisketen nog geruime tijd onder druk blijven staan.

CNV blij met ‘nieuwe uitgang’ voor HEMA, FNV pleit voor HEMA-wet

Eigenaar Marcel Boekhoorn verloor eerder deze week de zeggenschap bij de warenhuisketen aan een groep schuldeisers. De miljardair heeft echter die nieuwe eigenaren afhankelijk van hem gemaakt om een grote belastingaanslag te voorkomen, schreef Het Financieele Dagblad vrijdag. Die aanslag zou een kwart van de kwijtgescholden schulden van 450 miljoen euro kunnen bedragen.

Behalve de dreigende belastingaanslag heeft Boekhoorn ook via zogenaamde compensabele verliezen een drukmiddel bij de nieuwe eigenaren. Die kunnen gebruikt worden om in de toekomst minder belasting te hoeven betalen. Boekhoorn heeft de compensabele verliezen in een aparte bv ondergebracht.

Voor de nieuwe eigenaren is het daarmee van belang een akkoord te sluiten met Boekhoorn, wat geld gaat kosten. Doen ze dit niet dan brengt HEMA bij doorverkoop minder op. Het is ook mogelijk dat de miljardair op deze manier HEMA zelf weer in handen wil krijgen. Dan zou hij een lagere prijs kunnen bedingen voor de warenhuisketen.

Een andere tegenvaller is dat er deze week per ongeluk 54 miljoen euro werd overgemaakt aan schuldeisers. Het gaat om een aflossing van de beruchte pik-notes of payment in kind leningen. HEMA laat weten dat de abusievelijk betaling „verder geen gevolgen heeft voor het proces wat we in gang hebben gezet.”