Moody’s positiever over schulden HEMA

Kredietbeoordeaar Moody’s is positiever over de financiële situatie van HEMA. Schuldeisers van de warenhuisketen namen het bedrijf dit jaar over van miljardair Marcel Boekhoorn, in ruil voor het gedeeltelijk kwijtschelden van de grote schuldenlast. Nu die herschikking van de schulden rond is, behoren leningen aan de winkelketen volgens Moody’s niet meer tot de op één na risicovolste beleggingen.

HEMA krijgt nu een kredietoordeel Caa2. Dat betekent dat er nog altijd grote risico’s op wanbetaling kleven aan krediet aan HEMA. Toch is het een fikse verbetering ten opzichte van de CA-waardering die het bedrijf in juni kreeg. Dat is het op één na laagste rapportcijfer dat Moody’s kan geven voor de kredietwaardigheid van bedrijven. Destijds noemden kenners de financiële situatie bij HEMA „zeer zwak”.

Moody’s is positief over het omlaag brengen van de schulden met 337 miljoen euro. Dat staat volgens het ratingbureau gelijk aan bijna 40 procent van alle schulden van HEMA. Daarnaast is het de verwachting dat de omzet en de winstgevendheid van het bedrijf het komende anderhalf jaar geleidelijk zullen verbeteren, na een aanzienlijke verslechtering begin dit jaar door de coronapandemie.

Toch zijn er nog altijd gevaren. Zo zouden nieuwe, volledige lockdowns in Nederland en België het winkelbezoek sterk kunnen drukken. Ook lijden de verkopen mogelijk onder verslechterd consumentenvertrouwen en is de concurrentie van onlinewinkels fel.

HEMA ging lang gebukt onder financiële zorgen. Die ontstonden in 2007 toen de Britse investeerder Lion Capital de winkelketen kocht en het bedrijf daar zelf voor liet betalen. Die hoge schuldenlast was houdbaar in goede tijden, maar met de coronacrisis werden de problemen te groot.