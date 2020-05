Moody’s negatiever over Saudi-Arabië na oliecrash

Kredietbeoordelaar Moody’s is somberder over de vooruitzichten voor Saudi-Arabië. Het ratingbureau vreest dat de gekelderde olieprijzen voor een aanzienlijk hoger overheidstekort zullen zorgen. De Saudi’s zijn voor een groot deel afhankelijk van de export van olie, maar de vraag naar de grondstof is door de coronapandemie drastisch gedaald.

Moody’s verlaagt daarom de outlook van Saudi-Arabië van stabiel naar negatief. Dat betekent dat de kans op een afwaardering van de kredietwaardigheid van het Midden-Oosterse land groot is. Voorlopig blijft het ratingbureau bij zijn A1-oordeel voor Saudi-Arabië, het op vier na hoogste niveau. Moody’s houdt daarbij rekening met een overheidstekort dat dit jaar oploopt tot 12 procent van het bruto binnenlands product. Dat was vorig jaar nog een tekort van 4,5 procent.

Door de coronapandemie wordt er onder andere minder gevlogen, autogereden en draait de industrie niet meer op volle toeren. Door al die factoren is er ook minder behoefte aan olie. Een vat Amerikaanse olie is nog geen 20 dollar waard, terwijl daar na de jaarwisseling nog ruim 60 dollar voor werd neergeteld. De Saudi’s droegen zelf ook bij aan die daling. In de hoop een conflict met Rusland over productiebeperkingen te beslechten overspoelde het koninkrijk de markt eerder dit jaar met goedkope olie.