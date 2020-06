Moody’s negatiever over HEMA

Kredietbeoordelaar Moody’s is negatiever geworden over HEMA. De rating van de warenhuisketen ging omlaag naar Ca, waar dat eerder nog Caa3 was. Bovendien schat Moody’s in dat er een grote kans is dat HEMA zijn schulden niet kan betalen, waardoor er een negatieve outlook aan het bedrijf gekoppeld is.

Moody’s omschrijft de financiële situatie van HEMA voor het akkoord met de schuldeisers om een deel van de schulden weg te strepen als „extreem zwak”. Door het coronavirus werd die onhoudbaar, volgens het ratingbureau.

De reden dat Moody’s zo negatief is over de plannen is omdat de eigenaren van de schulden niet het volledige bedrag waar ze recht op hebben, zullen krijgen. Die schuldenverlichting is weliswaar goed voor het bedrijf, maar het betekent dat HEMA niet volledig aan zijn verplichtingen kon voldoen. Bovendien verwacht Moody’s dat de winst en omzet van de warenhuisketen nog geruime tijd onder druk blijven staan.