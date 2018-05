Monte dei Paschi heeft baat bij besparingen

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena heeft in het eerste kwartaal weten te profiteren van kostenbesparingen. Ook moest de oudste bank ter wereld minder geld opzij zetten voor slechte leningen, zo bleek vrijdag uit een handelsbericht.

Het financiële concern, dat zich in 2016 genoodzaakt zag staatssteun aan te vragen als gevolg van slechte leningen die de bank miljarden euro’s kostten, zette een kwartaalwinst in de boeken van 188 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 169 miljoen euro. Analisten rekenden nu ook weer op een negatief resultaat.

De afgelopen jaren werden bij de Toscaanse bank duizenden banen geschrapt en honderden kantoren gesloten.