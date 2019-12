‘Monitoring code-Tabaksblat kan beter’

Het gros van de grote Nederlandse bedrijven heeft zaken als diversiteit en een goede bedrijfscultuur op de agenda staan. Maar het valt niet te zeggen hoe serieus ze daar mee bezig zijn. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Dat concludeert de commissie die toeziet op de Code Tabaksblat in een rapport.

In de gedragscode staan gedragsregels voor beursgenoteerde bedrijven over duurzaamheid, bonusbeleid en andere thema’s. De code werd in 2017 vernieuwd om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij bestuurders en commissarissen.

De Corporate Governance Code - zoals die eigenlijk heet - wordt volgens de commissie door 99 procent van de beursgenoteerde bedrijven nageleefd. Daar zet de commissie wel een stevige kanttekening bij. De code bestaat grotendeels uit moeilijk meetbare aanwijzingen, zoals het voeren van een goede bedrijfscultuur. Bedrijven konden voor dit onderzoek zelf aangeven of ze hieraan voldoen en hoe.

Maar de commissie heeft ook een enquête en diepte-interviews gehouden, waaruit een ander beeld opdoemt. „De kwaliteit van de beantwoording van de onderzoeksvragen laat verder soms te wensen over, waardoor conclusies over hoge nalevingspercentages niet in alle gevallen gerechtvaardigd lijken”, schrijft de commissie daarover.

Daarom wil de commissie bespreken hoe de Code Tabaksblat beter kan worden gemonitord, bevestigt bestuurslid Sietze Hepkema. Hij wil dat de code inhoudelijk wordt nageleefd en dus meer wordt dan het neerzetten een vinkje.