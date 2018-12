Mondiale schuld bedraagt 184 biljoen dollar

De schuld van alle landen in de wereld bedraagt momenteel 184 biljoen (184.000 miljard) dollar. Omgerekend is dat ongeveer 162 biljoen euro. De mondiale schuldenlast was nog nooit zo hoog, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat het bedrag berekende.

De wereldwijde schuld is ruim twee keer zo hoog als het mondiale bruto binnenlands product. Per aardbewoner bedraagt de schuld ruim 86.000 dollar. Dat is op zijn beurt meer dan 2,5 keer het gemiddelde jaarinkomen.

De landen met de grootste schulden zijn de Verenigde Staten, China en Japan. Die drie landen zijn gezamenlijk goed voor de helft van de totale schuldenberg.