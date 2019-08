Mondelez krijgt boete voor granenfraude

De Amerikaanse voedingsmiddelenfabrikant Mondelez heeft een boete van 16 miljoen dollar gekregen voor manipulatie van graanprijzen. Het gaat om een schikking over een kwestie die speelde in 2011.

Mondelez liet destijds doorschemeren op langere termijn interesse te hebben in een grote hoeveelheid granen, door termijncontracten te tekenen. In werkelijkheid had het bedrijf niet zo veel graan nodig, maar profiteerde Mondelez van bedrijven die hun graan tegen lagere prijzen verkochten. Dat leverde 5 miljoen dollar op.

Toezichthouder CFTC wijst erop dat boeren door de acties van Mondelez te weinig hebben gekregen voor hun producten. Mondelez was destijds nog onderdeel van Kraft Foods.