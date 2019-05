„Mogelijk vrijdag deal handel VS en China”

De Verenigde Staten en China tekenen mogelijk komende vrijdag al een handelsakkoord. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Volgens Politico wordt de laatste hand gelegd aan een akkoord over het terugdraaien van importheffingen door de VS op 250 miljard dollar aan Chinese goederen. Een heffing van 10 procent op goederen ter waarde van 200 miljard zou al snel verdwijnen. Een heffing van 25 procent op 50 miljard aan goederen mogelijk pas na de Amerikaanse verkiezingen in 2020.

De VS en met name China zijn al geruime tijd in een handelsoorlog verwikkeld. De twist leidde ertoe dat China en de VS elkaar bestookten met nieuwe importheffingen op 360 miljard dollar aan goederen. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet eerder al weten dat deze week „productieve” gesprekken plaatsvonden tussen de VS en China.