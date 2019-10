Mogelijk streep door Amsterdamse deal WeWork

Er gaat mogelijk een streep door een huurovereenkomst in Amsterdam van WeWork. De verhuurder van gedeelde werkruimtes zou eerder een akkoord hebben bereikt over de huur van complex 5 Keizers. Eigenaar Union Investment wil volgens ingewijden af van de overeenkomst omdat het een lucratiever contract zou kunnen sluiten.

De geruchten komen op het moment dat WeWork roerige tijden kent. Zo werd een megabeursgang op de lange termijn geschoven. Ook was er forse kritiek op de inmiddels vertrokken topman en medeoprichter Adam Neumann, die onder meer leningen aan zichzelf verstrekte. Verder stelden beleggers vragen bij in hoeverre het bedrijf zijn interne zaakjes op orde had.

Vertegenwoordigers van The We Company, het moederbedrijf van WeWork en van Union Investment wilden niet op de kwestie reageren. Union Investment kocht 5 Keizers in Amsterdam, dat bestaat uit vijf aaneengesloten grachtenpanden in de binnenstad, eerder dit jaar voor een bedrag van 142 miljoen euro.