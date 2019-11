‘Mogelijk nieuwe eigenaar T-Mobile Nederland’

T-Mobile Nederland wordt volgend jaar mogelijk naar de beurs gebracht of verkocht. Moederbedrijf Deutsche Telekom bekijkt de mogelijkheden om een aantal bedrijfsonderdelen te gelde te maken, waaronder zijn meerderheidsbelang in T-Mobile Nederland, meldt zakenblad Manager Magazin op basis van ingewijden.

De verkoop van T-Mobile Nederland is de meest veelbelovende optie voor Deutsche Telekom om aan geld te komen, aldus de bronnen. Het Nederlandse onderdeel zou „strategisch irrelevant” zijn omdat het in Nederland vooral bekendstaat om zijn mobiele abonnementen, die zo’n 5,5 miljoen Nederlanders hebben. Voor vaste telefonie en internet telt het telecombedrijf slechts 600.000 klanten. Een van de pijlers van de strategie van Deutsche Telekom is juist om een allesomvattend telecombedrijf te worden waar klanten voor mobiel, vaste telefonie, internet én tv terechtkunnen.

Deutsche Telekom heeft 75 procent van T-Mobile Nederland in bezit, de rest is handen van het Zweedse moederbedrijf van Tele2. T-Mobile is in Nederland een van de drie grote telefonieaanbieders. In 2017 ging het bedrijf samen met de Nederlandse activiteiten van Tele2. KPN en VodafoneZiggo zijn wel nog groter.

Naast over T-Mobile Nederland denkt het Duitse telecombedrijf na over de toekomst van zijn minderheidsbelang in telecommastenbedrijf Deutsche Funkturm. Dat zou zo’n 9 miljard euro waard zijn. Hoeveel T-Mobile Nederland zou moeten opbrengen is niet bekend.