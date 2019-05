Mogelijk etnisch profileren Belastingdienst

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de manier waarop de Belastingdienst fraude met kinderopvangtoeslag opspoort. Volgens Trouw en RTL houdt de fiscus de tweede nationaliteit van aanvragers van toeslagen bij.

De toeslag voor kinderopvang zou in sommige gevallen zijn stopgezet op grond van de tweede nationaliteit van een aanvrager.

Bij de Belastingdienst spelen etnische achtergrond of nationaliteit geen rol wanneer wordt vermoed dat iemand fraude pleegt. Dat zegt het ministerie van Financiën in reactie op de berichtgeving van RTL en Trouw over etnisch profileren bij de Belastingdienst. Er zou alleen onderzoek zijn gedaan na signalen dat mogelijk sprake was van misbruik. Om te kunnen beslissen over een toeslagaanvraag worden nationaliteit en verblijfstitel volgens het ministerie gebruikt zoals die staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens.

In 2016 ontdekte een gastouderbureau uit Eindhoven dat een medewerker van de Belastingdienst de tweede nationaliteit van mensen bijhield. Bij een opvang in Almere werd van de helft van de ouders, allemaal met een niet-Nederlandse achtergrond, de toeslag plotseling ingetrokken.

De autoriteit laat maandag weten dat zolang het onderzoek loopt er geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan. In 2014 zette de fiscus, na grootschalige fraude door Bulgaren, toeslagen massaal stop. De Tweede Kamer eiste toen een snelle aanpak van de fraude.

Over het mogelijke etnisch profileren door de fiscus bij deze aanpak van de fraude willen partijen in de Kamer opheldering. „Als blijkt dat toeslag bij alle mensen bij dubbele nationaliteit werd ingetrokken en bij iedereen met enkel de Nederlandse nationaliteit niet, dan heeft de staatssecretaris behoorlijk wat uit te leggen”, twitterde Pieter Omtzigt van regeringspartij CDA.

VVD'er Helma Lodders spreekt van een „bizar verhaal”. Volgens GroenLinkser Bart Snels heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) „heel wat uit te leggen. Etnisch profileren door de Belastingdienst is onwettelijk en heeft mensen in grote financiële problemen gebracht.” Hij wil net als Renske Leijten (SP) een debat.