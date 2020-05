Mogelijk doorstart voor het Hulpmiddelencentrum

Het Hulpmiddelencentrum (HMC) dat begin april door de rechtbank Rotterdam failliet werd verklaard, maakt mogelijk een doorstart. Kersten Hulpmiddelen en diens aandeelhouder Value8 maakten bekend daarover gesprekken te voeren met de curatoren.

HMC verstrekte in het hele land diverse hulpmiddelen waarmee mensen langer zelfredzaam kunnen zijn en langer thuis kunnen wonen. Dat zijn bijvoorbeeld rollators, rolstoelen, krukken en aangepaste bedden. Het centrum maakt eerder bekend dat de dienstverlening in de weken na het faillissement is voortgezet.

De inspanningen op korte termijn zijn vooral gericht op continuïteit van de dienstverlening. Bij een eventuele doorstart zullen naar verwachting veel banen behouden kunnen blijven. Het centrum had een kleine vierhonderd medewerkers in dienst, verspreid over tien vestigingen en vijf winkels.