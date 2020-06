‘Mogelijk dat PostNL moet afslanken’

PostNL moet mogelijk een deel van zijn activiteiten verkopen nu de rechter een streep zette door de vergunning die werd afgegeven voor de fusie met Sandd. Een andere uitkomst van de zaak kan zijn dat klagers als De Vos en RM Netherlands een schadevergoeding uitgekeerd krijgen of dat de vergunning in hoger beroep alsnog wordt goedgekeurd.

RM Netherlands en De Vos, die beiden ook actief zijn op de postmarkt, deden zaken met zowel Sandd als PostNL. Zij voorzagen grote concurrentieproblemen door de overname. Advocaat Bram Nijhof van advocatenkantoor Taylor Wessing, die RM Netherlands en De Vos bijstaat in de zaak, legt uit dat het in de 22 jaar dat de mededingingswet van kracht is, niet eerder is voorgekomen dat de rechter een streep zet door de vergunning. Daarmee is volgens hem de postfusie juridisch vernietigd.

Het is nu aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) om stappen te zetten. Dit kan mogelijk door een nieuw besluit te nemen, waarbij de belangen van andere partijen meer in acht worden genomen. „Zorgvuldiger”, aldus Nijhof.

De advocaat verwacht dat de zaak maanden, zo niet langer, zal duren. Parallel aan deze zaak loopt ook een kwestie over de schade die de bedrijven als gevolg van de fusie en de monopoliepositie van PostNL lijden. Nijhof sluit niet uit dat de ACM daarnaar kijkt. Mogelijk dat PostNL daarvoor zelfs wordt beboet.

De staatssecretaris heeft nu in ieder geval zes weken de tijd om beroep aan te tekenen. Daarna krijgt ze nog een periode om inhoudelijk te reageren. Nijhof benadrukt dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven doorgaans wat langer over zaken doet. Hij meldt daar direct bij dat de kwestie tot nu toe versneld is behandeld.