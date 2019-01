Moet ik mij ziek melden als ontslag in de lucht hangt?

Bij de RMU krijgen we tijdens een lopende ontslagzaak nog wel eens de volgende vraag voorgelegd: „Moet ik mij ziek melden”, of: „Zou ik me niet beter ziek kunnen melden?”

Natuurlijk zijn we geen medici bij de RMU. Soms lijkt het alsof we bij de Eerste Hulp werken, maar dat heeft vooral een juridische invalshoek. Die is juist vaak de achtergrond van de vraag naar de wenselijkheid van een ziekmelding. Het heeft vaak te maken met de juridische impact die ‘ziekte’ heeft op de arbeidsovereenkomst, met name in conflict- en ontslagsituaties.

Een zieke werknemer kan volgens de wet gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte niet ontslagen worden. Althans: er geldt een opzegverbod. En dat staat in principe in de weg als het gaat om bijvoorbeeld een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen.

Het vormt eveneens een flinke hobbel in de weg naar een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bijvoorbeeld niet functioneren. In een ontslagsituatie kan de mentale druk voor een werknemer hoog zijn. Dat is begrijpelijk.

Blijven werken als ontslag in de lucht hangt of de verhouding niet goed is, laat staan op je tenen lopen terwijl de aanvraag voor een ontslagvergunning loopt, het is amper te doen. Best logisch dat dan de vraag naar een ziekmelding opkomt. Het is ook niet uitgesloten dat mensen over een ziekmelding willen spreken vanuit een „strategische” invalshoek.

Moet je nu als goed rechtshulpverlener in het arbeidsrecht mensen adviseren zich ziek te melden? Het antwoord is wat mij betreft simpel: nee. Wij zijn geen artsen en niet medisch geschoold, dus wij rechtshulpverleners zijn niet diegenen die daarover iets zouden moeten aangeven of vinden. Het is aan de betrokken persoon zelf om zich ziek te melden of niet.

Natuurlijk zal de jurist, als deze vraag op zijn bordje komt, wel met de hulpvrager meedenken. Dat begint met een benadering die iedere arbeidsrechtjurist zou kunnen hanteren, namelijk vanuit de vraag wat in het begrip ‘ziek’ in het arbeidsrecht eigenlijk betekent. Ziek is: je eigen werk wegens een lichamelijk of mentaal gebrek of toestand niet kunnen verrichten. Dat is de objectieve uitvalsbasis. Maar of daarvan sprake is, ligt niet ter mijner beoordeling.

Het is natuurlijk wel mogelijk dat de jurist vermoedt dat er van een dergelijke situatie sprake kan zijn. Die situatie kun je in overleg verkennen, zonder daarin concreet aan te geven: meld u ziek. Doorverwijzing naar een arts is natuurlijk een heel ander verhaal. En verder zullen we vanzelf wel desgevraagd meedenken over de consequenties van een ziekmelding in de concrete situatie. Wat betekent dat voor de situatie, welke andere molens gaan er draaien, welke impact heeft het op het lopende proces.

Het bovenstaande brengt voor mij met zich mee dat ik een vraag naar een ziekmelding nooit strategisch zal benaderen. Bijvoorbeeld om op die manier een frustrerende en blokkerende factor in een proces in te brengen. Ik zal meedenken en de mensen voorlichten over de ins en outs, maar de beslissing tot het al dan niet ziek melden blijft ten allen tijde een persoonlijke beslissing van de hulpvrager, en het oordeel daarover ligt aan de arts.

De auteur is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? sociaal@refdag.nl