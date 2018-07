Moeilijke tijd voor incassobureau GGN

Incassobureau GGN had in het eerste halfjaar opnieuw last van de krimpende markt. Ook verbeteren bedrijven hun incassodiensten waardoor ze minder snel bij GGN uitkomen. De omzet van de marktleider daalde dan ook, meldt het bedrijf zonder precieze cijfers te noemen.

GGN heeft al langer te lijden onder de moeilijke markt. De incasso-opdrachten die het bedrijf nog wel krijgt, zijn de moeilijke dossiers waarbij innen veel tijd en moeite kost.

Om het schip te rechten heeft GGN al eerder aangekondigd in te zetten op digitalisering en centraliseren. Daartoe sluit de onderneming vijf van de veertien vestigingen. Contracten met uitzendkrachten worden volgens de plannen beƫindigd en tijdelijke contracten worden niet verlengd. Dat moet leiden tot betere cijfers volgend jaar. Gedwongen ontslagen zijn niet nodig, denkt het bedrijf.