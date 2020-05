Moederbedrijf van Pearle ziet omzet en winst teruglopen

Optiekketen GrandVision heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet en winst terug zien lopen. Het bedrijf had te lijden onder de coronamaatregelen waardoor in veel landen sinds maart de winkels dicht waren of maar een deel van de diensten konden leveren. De echte gevolgen daarvan worden pas in het lopende kwartaal duidelijk, waarschuwt het bedrijf.

Het moederbedrijf van onder meer Pearle en Eye Wish zegt dat de omzet in april met meer dan 80 procent daalde door de virusmaatregelen. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen om de pijn wat te verzachten, zoals heropening van de Nederlandse winkels om meer diensten te kunnen leveren. In verschillende landen waar optiekketen actief mogen de winkels weer open. De onderneming schrapt het dividend om zo meer geld in kas te houden.

In de eerste drie maanden van het jaar liep de omzet van GrandVision met bijna 5 procent terug ten opzichte van een jaar eerder, tot 926 miljoen euro. Zonder overnames was die daling was nog groter geweest. Sinds het eerste kwartaal van vorig jaar deed GrandVision enkele aankopen in Spanje en Zwitserland. Het aangepaste operationeel resultaat (ebita) viel met 41 miljoen euro veel lager uit dan de 107 miljoen euro die vorig jaar de boeken in ging.