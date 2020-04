Moederbedrijf van Kruidvat en ICI Paris XL schikt met verhuurder

Het bedrijf achter Kruidvat en ICI Paris XL heeft geschikt met een verhuurder van een winkelpand in Dordrecht. Daardoor heeft vastgoedondernemer Pieter van Loon zijn aanvraag voor een bankroet van AS Watson, de moedermaatschappij uit Hongkong ingetrokken. Dat bevestigt hij tegen het ANP.

Eerder vroeg Van Loon faillissement aan voor AS Watson, nadat dochterbedrijf ICI Paris XL eenzijdig had besloten om geen huur meer te betalen als gevolg van de coronacrisis. Deze week zou de behandeling van de faillissementsaanvraag plaatsvinden bij de rechtbank Midden-Nederland. Maar de Dordtse ondernemer kwam via advocaten tot een akkoord met het Aziatische retailbedrijf. ICI Paris XL beloofde voor april de helft van de huur te betalen, iets wat ook aan andere verhuurders werd toegezegd. Hoe het akkoord er verder precies uitziet mag Van Loon niet zeggen.