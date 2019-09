Moederbedrijf Tinder in vizier justitie VS

De Amerikaanse justitie wil een onderzoek instellen naar het moederbedrijf Match van de datingapp Tinder. Match werd eerder deze week door de toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) aangeklaagd wegens vermeende misleiding van consumenten.

Match zou nepaccounts hebben ingezet om mensen te verleiden een abonnement te nemen. Match is een van de grootste datingsites in de wereld en is ook eigenaar van OKCupid en Pairs. Het beursgenoteerde Match heeft vrijdag bekendgemaakt dat er een onderzoek is gestart door justitie.