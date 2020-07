Moederbedrijf Steps en Miss Etam krijgt drie maanden bescherming

Het in financiële moeilijkheden geraakte modeconcern FNG, bekend van ketens als Steps, Brantano en Miss Etam, is door een gerechtelijke beslissing drie maanden beschermd tegen zijn schuldeisers. De Ondernemingsrechtbank in het Belgische Mechelen heeft hiervoor een speciale procedure geopend.

Volgens FNG gaat het om een „nieuwe positieve stap” in de redding van de winkelgroep, na de eerdere aanstelling van een nieuwe directie en het akkoord dat al bereikt werd met de meeste obligatiehouders. Tijdens de beschermde periode, die eventueel nog kan worden verlengd, zal een reorganisatieplan worden opgesteld. Dit plan zal vervolgens ter stemming worden voorgelegd aan de schuldeisers.

De modegroep verkeert in financiële problemen door de coronapandemie en verplichte winkelsluitingen, maar er is ook kritiek op de boekhouding. Onder meer de Belgische beurswaakhond FSMA neemt FNG onder de loep. De groep maakte eerder bekend maximaal 287 banen te willen schrappen, ongeveer een kwart van het personeelsbestand. Ook zouden 47 winkels in België worden gesloten. In Nederland wordt niet gereorganiseerd. Hier heeft FNG eerder al veel winkels gesloten.