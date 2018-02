Moederbedrijf Pearle voert verkopen op

GrandVision heeft zijn verkopen in 2017 verder opgevoerd. De winst van de uitbater van optiekketens als Pearle en EyeWish viel wel wat lager uit dan een jaar eerder, door onder meer hogere financieringskosten en belastinglasten.

De jaaromzet bedroeg bijna 3,5 miljard euro. Dat komt neer op een toename van 4 procent vergeleken met het jaar ervoor. GrandVision profiteerde onder meer van de overname van de Tesco-optiekwinkels in het Verenigd Koninkrijk, maar ook op eigen kracht gingen de opbrengsten omhoog.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg een kleine 3 procent tot 552 miljoen euro. GrandVision nam eerder een buitengewone last van 38 miljoen euro bij de divisie Noord- en Zuid-Amerika en Azië vanwege een langer dan verwachte verbetering van de winstgevendheid van de activiteiten in de VS.

Onder de streep bleef 249 miljoen euro over, iets minder dan de nettowinst van 252 miljoen euro van 2016. De onderneming stelt over het afgelopen jaar een dividend voor van 0,32 euro. Dat betekent een uitbetaling van 35,6 procent van de winst. Een jaar eerder was dat nog 33,9 procent.

GrandVision verwacht zijn omzet in het 2018 met zo’n 7 tot 9 procent verder te kunnen opvoeren. Daarbij gaat het bedrijf, dat inmiddels goed is voor meer dan 7000 winkels, uit van een toename van het bedrijfsresultaat. In het eerste kwartaal worden de verkopen waarschijnlijk wel wat gedrukt door ongunstig vallende vakantieperioden.

Voor de middellange termijn rekent GrandVision op om een omzetgroei van jaarlijks minstens 5 procent. Daarbij zal het bedrijfsresultaat op basis van gelijke wisselkoersen 7 tot 9 procent hoger uitvallen.