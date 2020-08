Moederbedrijf Pearle duikt in de rode cijfers door coronacrisis

Optiekbedrijf GrandVision, eigenaar van ketens als Pearle en Eye Wish, is in de eerste helft van het jaar stevig in de rode cijfers gedoken. Vanwege de corona-uitbraak waren veel winkels van het concern tijdelijk gesloten en dat drukte flink op de verkopen. Wel is er volgens GrandVision de laatste tijd, sinds het heropenen van de filialen in diverse landen, sprake van een stevig herstel.

De omzet over de eerste zes maanden van het jaar zakte met meer dan 27 procent vergeleken met een jaar eerder, tot minder dan 1,5 miljard euro. Daarbij ging een bedrijfsresultaat (ebita) in de boeken van 24 miljoen euro negatief. Een jaar terug kwam dit resultaat nog 237 miljoen euro in de plus uit. Onder de streep resteerde nu een tekort van 212 miljoen euro, tegen een nettowinst van 74 miljoen euro in de eerst helft van 2019. Het bedrijf is in verband met de onzekerheid rond de coronacrisis niet met nieuwe financiële verwachtingen gekomen.

Bij GrandVision speelt sinds kort ook nog een opmerkelijke juridische strijd met EssilorLuxottica. Die internationale brillengigant is bezig GrandVision over te nemen, maar werd onlangs boos omdat de Nederlanders weigerden in detail aan te geven hoe ze de impact van de coronacrisis proberen te beperken. Vervolgens zijn de partijen naar de rechter gestapt, omdat bepaalde afspraken zouden zijn geschonden.

GrandVision benadrukt in zijn halfjaarbericht evenwel dat het bedrijf nog steeds achter de overnamedeal staat en zal meewerken aan de afronding hiervan. De deal werd ongeveer een jaar geleden aangekondigd. Toen was al aangegeven dat de afronding van de transactie wel eens twee jaar zou kunnen gaan duren, omdat mededingingsautoriteiten eerst hun goedkeuring moeten geven. Inmiddels doet de Europese Commissie al maanden onderzoek naar de plannen, waarmee meer dan 7 miljard euro is gemoeid.

Er zijn in Brussel grote zorgen over de gevolgen voor consumenten van de samensmelting. EssilorLuxottica is de grootste aanbieder van brillen ter wereld is en GrandVision geldt als de grootste Europese detailhandelaar voor brillen. Die samenballing van marktmacht zou mogelijk voor hogere prijzen of minder keuze op de markt kunnen zorgen. Naar verluidt heeft de commissie geëist dat EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt voor groen licht voor de overname. Die voorwaarde ligt gevoelig, omdat zo’n verkoop door de coronacrisis moeilijk en waarschijnlijk niet lucratief is.