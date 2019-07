Moederbedrijf Miss Etam naar Scandinavië

Kledingwinkelbedrijf FNG, het moederbedrijf van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps, neemt het Scandinavische Ellos Group over voor 229 miljoen euro. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. De deal wordt gefinancierd met contant geld en aandelen.

Het in het Zweedse Borås gevestigde Ellos is een e-commercebedrijf in mode en interieur. Het voert de merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom en heeft ongeveer 1,7 miljoen actieve klanten. Dat zijn voornamelijk vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Topman Dieter Penninckx van FNG spreekt van „een ideale aanwinst”. Bij Ellos werken circa 500 mensen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 247 miljoen euro en een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van 21 miljoen euro.

Het in Amsterdam en Brussel genoteerde FNG koopt Ellos van Nordic Capital en andere aandeelhouders. Na de transactie zal Nordic Capital, samen met Frankenius Equity, „een belangrijke minderheidsaandeelhouder” worden van FNG. Toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren.