Moederbedrijf MediaMarkt kijkt terug op winstgevende feestmaanden

Ceconomy, het bedrijf achter technologiewinkels MediaMarkt en Saturn, is de feestmaanden mede dankzij Black Friday goed doorgekomen. Dit koopjesfestijn uit de Verenigde Staten krijgt voet aan de grond in Europa. Het Duitse bedrijf wist zo tegenvallende kerstverkopen te compenseren.

De omzet van Ceconomy kwam afgelopen kwartaal uit op 6,8 miljard euro, maar een fractie minder dan een jaar eerder. Mede door Black Friday liepen de onlineverkopen goed. Wel leidden kortingen tot hamstergedrag, waardoor later weer minder werd verkocht. Daar kwamen tegenvallende kerstverkopen bij.

Het Amerikaanse kortingsfestijn duwde de winst omhoog. Die steeg naar 319 miljoen euro, 84 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het Duitse winkelbedrijf wist ook veel over te houden aan dienstverlening. Klanten van de MediaMarkt kunnen bijvoorbeeld bij een loket hun apparaten laten repareren of tegen betaling de garantietermijn van aankopen verlengen. Vooral in Duitsland droeg de dienstentak veel bij aan de winst.