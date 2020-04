Moederbedrijf Marktplaats vindt nieuwe topman

Internethandelaar eBay heeft een nieuwe topman gevonden. Eind deze maand krijgt Jamie Iannone, voormalig operationeel directeur van Walmart eCommerce, de leiding in handen bij het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats.

Iannone heeft veel ervaring met webverkopen. Voor hij bij supermarktconcern Walmart werkte, werkte hij al in de branche. Ook was hij eerder in verschillende rollen werkzaam bij eBay zelf. De vorige topman van eBay, Devin Wenig, was vorig jaar na onenigheid vertrokken. Financieel directeur Scott Schenkel was vervolgens naar voren geschoven als interim-topman.

Het is aan Iannone om voor eBay de weg omhoog terug te vinden. Jaren van stagnerende omzetgroei hebben de positie van eBay in Verenigde Staten flink verzwakt. De webwinkelmarkt wordt er nu volledig gedomineerd door Amazon. Daarom rammelden er eerder al activistische beleggers aan de poort. Onder meer het bekende hedgefonds Elliott drong aan op veranderingen bij eBay, waaronder het afstoten van de kaartverkoopsite StubHub en bepaalde advertentie-activiteiten. Wenig zou zich daartegen hebben verzet, maar onder leiding van Schenkel is de verandering inmiddels in gang gezet. In november kondigde eBay de verkoop aan van StubHub aan het Zwitserse Viagogo. Met die deal is meer dan 4 miljard dollar gemoeid.