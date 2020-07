Moederbedrijf Johnnie Walker komt met drankfles van papier

Diageo, het moederbedrijf van drankmerken Johnnie Walker, Smirnoff en Guiness, komt vanaf 2021 met een recyclebare papieren drankfles. Voor het ontwikkelen van de technologie achter de fles is een consortium opgericht met daarin ook Unilever en PepsiCo.

Diageo werkt samen met het bedrijf Pilot Lite, dat de fles genaamd Pulpex Limited produceert. De fles wordt volgens het bedrijf volledig uit duurzaam geproduceerd hout gemaakt. De fles is volledig te recyclen, zegt het bedrijf.

Unilever en PepsiCo verwachten in 2021 elk hun eigen papieren merkflessen te lanceren, waarbij ze gebruik maken van het ontwerp en de technologie van de Pulpex Limited.

Met de fles probeert Diageo verpakkingen duurzamer te maken. In 2009 stelde Diageo zichzelf als doel om in 2020 het gemiddelde verpakkingsgewicht van een fles drank met 15 procent naar beneden te brengen, zegt het bedrijf in een reactie. Volgens het bedrijf was het gemiddelde verpakkingsgewicht vorig jaar 10,8 procent minder.

Unilever wil de komende vijf jaar het gebruik van plastic verpakkingen met meer dan 100.000 ton verminderen. PepsiCo denkt dat de samenwerking goed is voor het opschalen van duurzame verpakkingen in alle sectoren.

De milieu-impact van verpakkingen hangt van veel factoren af, zoals het materiaal en het gebruik, zegt milieuorganisatie Milieucentraal. Drankflessen met statiegeld, zoals een bierflesje, zijn volgens de milieuclub acht keer minder belastend voor het milieu dan een wegwerpexemplaar. Alcoholische drank zit vaak niet in een plastic (wegwerp)fles, maar in glas, omdat dat geen smaak afgeeft.