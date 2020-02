Moederbedrijf Gucci gaat gevolgen coronavirus voelen

Kering, het moederbedrijf van het luxemerk Gucci, vreest dat het nieuwe coronavirus de verkoopcijfers in China omlaag gaat trekken. Het afgelopen kwartaal waren de resultaten van het Franse bedrijf nog beter dan verwacht.

Kering verwacht dat het virus, dat van de Wereldgezondheidsorganisatie de naam Covid-19 heeft gekregen, doorwerkt op het consumptiegedrag en toerismestromen van China, een zeer belangrijke markt voor het bedrijf. Hele steden in China zijn afgesloten, meerdere landen staan geen bezoekers uit het land meer toe en vluchten zijn geannuleerd. Het valt te verwachten dat andere luxemerken hier ook de nadelen van zullen ondervinden. Vorig jaar wist Kering tegenvallende verkopen van Hong Kong, dat te maken heeft met grootschalige protesten, nog te compenseren met goede resultaten in China.

De omzet van Kering steeg het afgelopen kwartaal met bijna 14 procent naar bijna 4,4 miljard euro. Dat is meer dan analisten verwachtten. Het bedrijf hield daar een nettowinst van bijna 1,3 miljard euro aan over. Die was een derde lager dan vorig jaar vanwege een schikking in Italië.