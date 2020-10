Moederbedrijf DAF nog steeds geraakt door coronacrisis

Vrachtwagenfabrikant Paccar, het moederbedrijf van DAF, wordt nog steeds geraakt door de gevolgen van de coronapandemie. Het Amerikaanse concern zag de omzet en winst in het derde kwartaal aanzienlijk teruglopen.

De omzet kwam uit op ruim 4,9 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog een kleine 6,4 miljard dollar. De winst liep op jaarbasis met ruim een derde terug naar 385,5 miljoen dollar. Vergeleken met het tweede kwartaal waren de opbrengsten wel een stuk beter. Zo verdubbelde het aantal leveringen van vrachtwagens van het bedrijf in het derde kwartaal.

Preston Freight, topman van Paccar, toonde zich tevreden met de resultaten. „De resultaten over het derde kwartaal weerspiegelen de aantrekkende wereldwijde vrachtwagenproductie en de inkomsten uit onderdelen”, zei hij. Paccar heeft de inschatting van de verkoop van het aantal grote trucks in de Verenigde Staten en Canada in 2020 naar boven bijgesteld.