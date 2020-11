Moederbedrijf Cartier klimt uit dal door sterke groei in China

Richemont, het moederbedrijf van onder meer juwelenmaker Cartier, ziet de markt voor luxeproducten weer aantrekken en klimt door sterke verkopen in China uit het dal. De resultaten waren nog steeds lager dan vorig jaar, maar er waren genoeg verzachtende omstandigheden.

Topman Johann Rupert zegt dat de coronapandemie „ongeëvenaard” heeft huisgehouden bij het bedrijf. Winkels moesten tijdelijk sluiten en het bedrijf had last van de klap die het wereldwijde toerisme kreeg. Wel zegt hij dat „de sterke aanwezigheid in China” en meer onlineverkopen de gevolgen van de pandemie hebben verzacht.

Daarnaast verbeterde het bedrijf de kwaliteit van bijvoorbeeld de distributie. Om de financiële situatie op niveau te houden en de coronapandemie door te komen, gaf Richemont een obligatielening uit ter waarde van 2 miljard euro.

In de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar daalde de omzet van Richemont uiteindelijk met ruim een kwart ten opzichte van een jaar geleden, naar bijna 5,5 miljard euro. Richemont zag een lichte stijging van de verkopen in het tweede kwartaal, nadat deze in het eerste kwartaal nog met bijna de helft kelderden. De winst kwam uit op 159 miljoen euro, tegen 869 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.