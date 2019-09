Moederbedrijf Blokker mag Intertoys overnemen

Mirage Holdings, het moederbedrijf van winkelketens Blokker en Big Bazar, mag speelgoedketen Intertoys definitief van de Portugese investeerder Green Swan overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald.

De toezichthouder heeft geen reden om aan te nemen dat de overname de mededinging op de Nederlandse speelgoedmarkt zou kunnen belemmeren. „Er blijft na de overname voldoende concurrentie over”, zo staat in een verklaring.

De ACM gaf, toen de melding van de overname bij haar binnen kwam, al op voorlopige basis groen licht voor de deal. „Intertoys verkeerde in serieuze financiële problemen, die alleen door een snelle overname konden worden opgelost”, aldus de waakhond. Als er rekening gehouden was met de gebruikelijke wachtperiode, zou het de onderneming in gevaar brengen. „Met name omdat Intertoys dan niet op tijd speelgoed kon inkopen voor de cruciale eindejaarsperiode”, zo stelt de ACM.

Topman Michiel Witteveen van Mirage nam in april de Blokker- en Big Bazar-winkels over van de familie Blokker. Daarvoor had de familie ketens als Intertoys, Maxi Toys, Leen Bakker en Marskramer afgestoten. Recent veranderde Witteveen de naam van de houdstermaatschappij van Blokker Holding naar Mirage Retail Group.