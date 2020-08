Moederbedrijf Albert Heijn en bol.com geeft kijkje in de boeken

Supermarktconcern Ahold Delhaize presenteert woensdagochtend zijn resultaten over het tweede kwartaal. Volgens analisten heeft het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de virusuitbraak, net als in het eerste kwartaal. In doorsnee rekenen zij opnieuw op een stevige toename van de omzet, vooral in de Verenigde Staten waar het virus later dan in de rest van de wereld voor grote ontwrichting van de samenleving zorgde.

Ahold Delhaize draaide in het eerste kwartaal al erg goed, geholpen door hamsterende consumenten uit vrees voor het nieuwe coronavirus. De nettowinst werd toen met ruim 48 procent opgevoerd en de omzet steeg met bijna 15 procent. Wat ook meehielp is dat mensen meer boodschappen online deden. Bol.com zag de omzet met bijna 40 procent aandikken.

Aan de beurs in Amsterdam openen woensdag ook informatieleverancier Wolters Kluwer en optiekconcern GrandVision, bekend van brillenketen Pearle, de boeken. Ook hier gaat de aandacht vooral uit naar de coronacrisis. Bij GrandVision speelt sinds kort ook nog een opmerkelijke juridische strijd met EssilorLuxottica. Die internationale brillengigant is bezig GrandVision over te nemen, maar werd onlangs boos dat de Nederlanders weigeren te zeggen hoe ze de impact van de coronacrisis proberen te beperken.