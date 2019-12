Moeder Twents touringcarbedrijf Havi Travel failliet

Het moederbedrijf van het Twentse touringcarbedrijf Havi Travel is failliet verklaard. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de geboekte reizen bij het bedrijf. De curator onderzoekt op dit moment of de circa dertig busreizen die voor de kerstperiode zijn geboekt nog kunnen doorgaan.

Havi Travel verzorgt busreizen onder de vlag van Oad en Peter Langhout. Voor die eerste reisorganisatie is volgens de curator een oplossing gevonden voor de geboekte reizen. Bij Peter Langhout-reizen is dat nog onzeker.

De rechtbank van Overijssel sprak het faillissement uit over Havi Beheer. Of dit ook betekent dat voor dochterbedrijf Havi Travel een bankroet dreigt, is volgens de curator nog niet te zeggen. Voor busreizen levert het faillissement wel direct problemen op, omdat materieel zoals bussen door het moederbedrijf worden geleverd.

Bij Havi Travel werken in totaal 172 mensen, van wie er vijftig onder de moedervennootschap vallen. Voor hen wordt ontslag aangevraagd. Havi Travel noemt zich op zijn eigen website een van de grootste touringcarbedrijven van Nederland. Het bedrijf nam in 2016 Peter Langhout over. Reisorganisator Oad begon vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met Havi.