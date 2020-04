Moeder Thuisbezorgd.nl ziet meer bestellingen dankzij coronavirus

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt te profiteren van de coronacrisis, nu steeds meer mensen besluiten om eten te laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal dit jaar het aantal bestellingen met de helft oplopen. Mensen bestelden niet alleen vaker maar ook meer eten bij Just Eat Takeaway. In Duitsland was in de periode zelfs sprake van een verdubbeling vergeleken met een jaar geleden.

Ondanks de sterke toename in bestellingen was het eerste kwartaal er volgens het bedrijf ook één vol onzekerheden. Toen het longvirus zich begon te verspreiden in Europa zag het maaltijdbestelbedrijf zijn ordervolumes teruglopen. Dat gebeurde omdat veel restaurants hun deuren sloten vanwege overheidsmaatregelen tegen de pandemie. Ze besloten daarbij om ook hun bezorgingen via het platform te staken. Daarnaast viel de vraag vanuit het bedrijfsleven voor bijvoorbeeld lunches weg. Maar eind maart was volgens het bedrijf sprake van herstel in belangrijke markten zoals Duitsland, Nederland en Polen.