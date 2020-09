Moeder Miss Etam en Steps maakt doorstart onder nieuwe eigenaar

De Nederlandse tak van het voormalige FNG maakt een doorstart onder een nieuwe eigenaar. Het gaat om de winkelketens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss. De nieuwe holdingmaatschappij is onderdeel van investeerder FLV Group van ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom.

Het Nederlandse deel van modewinkelconcern FNG werd vorige maand failliet verklaard. Dat deel heeft tussen de 1300 en 1500 werknemers. Het is nog niet duidelijk of zij allemaal aan de slag kunnen blijven bij de onderneming. Over organisatie en winkelportfolio worden de komende week beslissingen genomen.

Eerder werd de faillissementsaanvraag van veel FNG-onderdelen in België toegewezen. Door veel overnames stapelden de schulden zich op en de situatie werd nijpend toen door de coronacrisis winkels moesten sluiten in België.

„Toen duidelijk werd dat de Nederlandse FNG-merken meegetrokken werden door het faillissement van de Belgische moeder wist ik direct dat ik dat niet wilde laten gebeuren”, aldus Rozenboom. „Dit bedrijf verdient een nieuwe kans. Ik ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst voor de groep in het vooruitzicht ligt”, schrijft hij in een persbericht.

Zakenblad Quote noemde Rozenboom vorige week al als mogelijke overnamekandidaat. Hij zou eerder op Free Record Shop hebben geaasd en ook zou hij betrokken zijn geweest bij de mislukte doorstart van Op = Op Voordeelshop.