Moeder Marskramer werkt aan leveringsprobleem

Audax, de organisatie achter huishoudketen Marskramer, erkent dat de levering van producten aan Marskramer-zaken te wensen overlaat. Topman Casper de Nooijer benadrukt in een verklaring dat Audax alles op alles zet om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Het Financieele Dagblad meldde eerder op de dag dat er sprake kan zijn van paniek onder winkeliers. Audax nam Marskramer dit jaar over van winkelconcern Blokker, maar levert volgens diverse Marskramer-ondernemers sindsdien amper producten. Bestellen bij Blokker is voor hen ook niet meer mogelijk. De winkeliers hebben daardoor grote moeite om hun zaken te vullen met koopwaar.

De Nooijer benadrukt dat Audax geen leverancier is van huishoudelijke goederen, maar een logistiek platform. Zijn bedrijf is wel actief bezig met het zoeken van nieuwe leveranciers. Ook is een stuk van de voorraad van Blokker overgenomen.

Marskramer telde ooit meer dan 230 vestigingen. Nu resteren er nog 44 winkels, allemaal in handen van franchisenemers. De winkels van Prima, Novy en Toys2Play vallen onder hetzelfde moederbedrijf en zouden ook met de problemen te maken hebben.