Moeder Jaguar houdt verlies beperkt

Hulpdiensten halen in 2016 takken en boomstammen van de weg in de buurt van het Franse Calais. Migranten probeerden de afgelopen jaren regelmatig wegen te blokkeren om zo vrachtwagens tot stoppen te dwingen. Vervolgens proberen ze in de vrachtruimte te klimmen om als verstekeling naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. beeld AFP, Philippe Huguen