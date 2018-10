Moeder Google krikt resultaten flink op

De Amerikaanse technologiereus Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft zijn omzet afgelopen kwartaal weer flink opgevoerd. Maar kenners op Wall Street vonden de groei toch tegenvallen. Het concern moet namelijk ook miljarden dollars afdragen aan partners die helpen bij de distributie van Google’s bekende zoekmachine en webbrowser.

De kwartaalomzet bedroeg ruim 33,7 miljard dollar, ruim een vijfde meer dan een jaar eerder. Maar het bedrag dat direct doorging naar partners steeg ook, naar zo’n 6,6 miljard dollar. Net als in het tweede kwartaal ging het om ongeveer 23 procent van de advertentie-inkomsten.

Daar komt bij dat de kapitaaluitgaven op jaarbasis zo’n 49 procent zijn opgelopen tot 5,3 miljard dollar. Google geeft de laatste tijd miljarden dollars uit aan het bouwen van datacenters en servers, terwijl ook fors wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen en vermarkten van consumentenproducten als de Pixel-smartphones.

Onder de streep hield Alphabet wel flink meer over. Het nettoresultaat ging van 6,7 miljard dollar naar 9,2 miljard dollar. De winst stemde analisten dan wel weer tevreden. In de nabeurshandel in New York ging het aandeel niettemin omlaag.