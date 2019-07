Moeder Google hard omhoog op beurs New York

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers reageerden op cijfers over de Amerikaanse economische groei, die harder groeide dan werd verwacht. Daarnaast schoot Google-moeder Alphabet vanwege goed ontvangen kwartaalcijfers flink omhoog. Ook techbedrijven als Twitter, Intel en Amazon zijn met cijfers gekomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 27.161 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent naar 3017 punten en techbeurs Nasdaq won 1 procent tot 8317 punten.

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal met 2,1 procent op jaarbasis. De uitgaven van consumenten en bestedingen van de overheid vielen hoger uit. Bedrijfsinvesteringen en de export stonden wel onder druk als gevolg van de wereldwijde handelsspanningen.

Alphabet kreeg er meer dan 9 procent aan beurswaarde bij. Zowel de omzet als winst van de techreus was hoger dan verwacht. Bovendien kondigde Alphabet een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljard dollar aan.

Ook Twitter en Starbucks gingen hard omhoog, met koerswinsten van 6 en 5 procent. De berichtendienst voerde het aantal gebruikers op en de koffieketen zag zijn vergelijkbare verkopen het sterkste toenemen in drie jaar. Chipmaker Intel verkocht zijn afdeling die mobiele modems maakt aan Apple voor 1 miljard dollar, en het aandeel noteerde een plus van dik 2 procent. Amazon was minder in trek. De winst bleef achter en de webwinkelreus zakte op de beurs met bijna 2 procent.