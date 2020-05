Moeder Douwe Egberts bevestigt komst naar Amsterdamse beurs

JDE Peet’s, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, verwacht binnen enkele weken naar de beurs in Amsterdam te gaan. Voor de beursgang geeft het bedrijf nieuwe aandelen uit, waarmee naar verwachting 700 miljoen euro aan nieuw kapitaal wordt opgehaald.

JDE Peet’s is ontstaan nadat moederbedrijf JAB Holdings de Nederlandse koffiebrander Jacobs Douwe Egberts Group (JDE) samenvoegde met het Amerikaanse koffiebedrijf Peet’s. Naar omzet gemeten ontstond daarmee ’s werelds grootste bedrijf dat zich puur op de verkoop van koffie en thee richt, stelt JDE Peet’s in zijn aankondiging van de beursgang. De vorig jaar verkochte hoeveelheden waren goed voor zo’n 130 miljard koppen koffie en thee.

Naast de uitgifte van nieuwe aandelen, maken ook bestaande aandeelhouders hun belang in het koffie- en theebedrijf te gelde. Zakenkrant Financial Times meldde eerder dat JAB met de hele beursgang 2 miljard euro wil ophalen. Die opbrengst wordt gebruikt om schulden van JDE Peet’s af te betalen. JAB houdt tegelijkertijd vast aan zijn meerderheidsbelang in JDE Peet’s.

Het is voor Douwe Egberts niet het eerste avontuur op de aandelenbeurs van Amsterdam. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht JAB Holdings.

Een beursgang in de coronacrisis is opvallend, omdat onzekere tijden bedrijven doorgaans huiverig maken om zo’n stap te nemen. JDE Peet’s beweert echter niet al te grote klappen te hebben gekregen door de pandemie.

Sinds de overname door JAB Holdings voerde het bedrijf de omzet jaarlijks met 3,1 procent op, tot 6,9 miljard euro in 2019. Die verkopen komen niet alleen op het conto van Douwe Egberts. JDE is ook eigenaar van theemerk Pickwick en koffiemerken Senseo, L’Or en Tassimo. Die naamsbekendheid moet ook beleggers over de streep trekken. JDE Peet’s benadrukt dat bijna 80 procent van al zijn thee en koffie wordt verkocht in landen waar het bedrijf een sterke marktpositie heeft.