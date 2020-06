Moeder British Airways bekijkt rechtszaak over quarantaineregels

Het Britse luchtvaartconcern IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen de Britse overheid over haar plannen voor verplichte quarantaine van passagiers tegen het coronavirus. Dat zei IAG-topman Willie Walsh die vreest dat daardoor het herstel van de luchtvaart wordt ondermijnd. Topman Michael O’Leary van Ryanair heeft ook al kritiek geuit op de plannen.

Groot-Brittannië is van plan vanaf volgende week alle reizigers die het land binnenkomen voor twee weken in zelfisolatie te sturen. Walsh verklaarde tegen Sky News dat er geen overleg is geweest met de luchtvaartsector over dit voornemen en dat de maatregelen veel te ver gaan. Een woordvoerder van premier Boris Johnson reageerde op de uitspraken van Walsh en zei dat de regering graag wil samenwerken met British Airways. Volgens hem heeft de luchtvaartmaatschappij er zelf voor gekozen niet aanwezig te zijn bij overleg over de plannen.

De vloot van IAG en andere maatschappijen heeft maandenlang aan de grond gestaan vanwege de virusuitbraak. Inmiddels worden in veel landen de quarantainemaatregelen versoepeld en hopen de maatschappijen in de voor de luchtvaart belangrijke zomermaanden iets van de schade van de coronacrisis goed te kunnen maken.