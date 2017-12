Twee zaken in het centrum van Geldermalsen zijn op de zondag voor Kerst ondanks een verbod van de gemeente toch opengegaan. Deze ondernemers worden uitgenodigd voor een gesprek, waarna de gemeente een proces-verbaal opmaakt. In Goes bleven de winkels dicht.

De modezaken Only for Men en Shoeby openden hun deuren. Vorige week liet gemeentevoorlichter Co van Leeuwen al weten dat de gemeente de ontwikkelingen op de voet volgt, maar niet van plan was om zondag de confrontatie aan te gaan. „We observeren alleen wat er gebeurt.”

En dat is ook precies wat we hebben gedaan, bevestigde Van Leeuwen woensdagmorgen. „We hebben geconstateerd dat er winkels open zijn geweest. Daarvoor hoeven we niet per se een winkel binnen te gaan. Volgende week nodigen we de betrokken ondernemers uit voor een gesprek, maken vervolgens een proces-verbaal op en sturen dat naar de officier van justitie.”

Net als voor alle andere zondagen, hebben winkels in Geldermalsen ook voor komende zondag geen vergunning om open te gaan. „Voor die dag hanteren we dezelfde procedure”, aldus Van Leeuwen.

„Dit is de belangrijkste koopzondag van het jaar. Als we vandaag niet opengaan, lopen we veel inkomsten mis. Het is niet meer van deze tijd om anno 2017 de winkels op zondag gesloten te houden”, liet Arthur Feenstra, eigenaar van Only for Men, zondag tegenover Omroep Gelderland weten. De directie overweegt volgens dagblad de Gelderlander ook komende zondag open te gaan.

Intussen bleven de winkels in Goes op de zondag voor Kerst dicht, meldde de PZC. In Middelburg en Vlissingen waren de winkels wel open, maar Goes had de acht koopzondagen per jaar al opgebruikt.

Het gemeentebestuur van Goes had winkeliers daarom een brief gestuurd waarin het hen waarschuwde om zondag niet open te gaan. Overtreding van de Winkeltijdenwet geldt als economisch delict. Daarop staat een geldboete van 20.500 euro of een gevangenisstraf van een halfjaar.