Modemerk Paprika neemt Promiss over

Plus-size modemerk Paprika neemt het merk en klantenbestand van Promiss over en gaat het kledingmerk voornamelijk online verkopen. De veertien winkels van Promiss moesten eerder dit jaar sluiten, nadat het Belgische moederbedrijf FNG failliet werd verklaard.

Promiss, dat dameskleding tot maat 50 verkoopt, wordt nu nog verkocht via de eigen webwinkel, Wehkamp en Zalando. Paprika wil binnen twee maanden een nieuwe webwinkel voor Promiss opzetten. Verder moet de kleding deels in luxe warenhuizen komen te liggen en net als de kleding van Paprika overal in Europa verkocht worden.

Paprika heeft fysieke winkels in de Benelux, Frankrijk en Duitsland en webshops in 13 Europese landen. Het merk verdient meer dan 35 procent van zijn omzet online.

FNG ging in augustus failliet in Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden tijdens de coronacrisis door lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG naast Promiss eigenaar van ketens als Miss Etam, Expresso, Steps en Claudia Sträter.