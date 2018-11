„Modellen van Honda, Citroën en Nissan roestgevoelig”

Volgens het Duitse Autobild is een roestende auto niet iets van vroeger tijden. Uit een onderzoek, gedaan in koud en nat Zweden, blijkt dat er ook nieuwere modellen zijn die last hebben van roest.

Het meest roestgevoelig zijn de Honda Jazz, Citroën C4 Cactus en de Nissan Qashqai. Veel delen bij deze auto’s zijn niet goed afgedicht, waardoor vocht en vuil kan binnendringen.

Ook de Ford Ecosport, Focus en S-Max, Honda Civic, Kia Stonic, Nissan Leaf en Qashqai en de Subaru XV komen slecht uit de bus. Opvallend is dat Volvo ook niet erg goed scoort. De merken Audi, VW, Mercedes, BMW en Renault scoorden het best in de test.