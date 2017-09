Modeketen Piet Zoomers verkoopt winkels

Winkelketen Piet Zoomers verkoopt vier van zijn acht vestigingen aan branchegenoot Van Uffelen. Het gaat om de winkels in Arnhem, Hengelo, Oldenzaal en Zwolle. Alle dertig medewerkers van deze filialen gaan mee naar de nieuwe eigenaar.

Directeur Pieter Cox van Van Uffelen meent een goede koop te hebben gedaan. „Deze goed renderende winkels passen qua assortiment, oppervlakte en uitstraling perfect bij Van Uffelen”, zei hij. Bovendien staan ze in steden waar het in Delft gevestigde bedrijf nog niet vertegenwoordigd is.

Van Uffelen kreeg er vorig jaar al in één klap elf winkels bij door de overname van de failliete branchegenoot HoutBrox. Het bedrijf telt naar eigen zeggen ruim veertig modezaken, waar bij elkaar 450 mensen werken. Voor Piet Zoomers is de inkrimping uit nood geboren. Het bedrijf kampt al langer met tegenvallende resultaten.