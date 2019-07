Modehuizen stuwen groei luxeconcern LVMH

Het Franse luxeconcern LVMH heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet flink opgevoerd. Vooral de divisie Mode en Leren Artikelen deed het goed, gedragen door modemerk Louis Vuitton. Ook modemerk Christian Dior zette volgens het bedrijf een „opmerkelijke prestatie” neer.

De omzet van LVMH ging met 15 procent omhoog naar 25 miljard euro. Dat was in het eerste halfjaar van 2018 nog 21,8 miljard euro. De inkomsten bij Mode en Leren Artikelen, toch al de grootste divisie van het concern, stegen zelfs met 21 procent. Ook bij de divisie Retailing, waar onder meer parfumerie en cosmeticawinkel Sephora onder valt, en de divisie Parfums en Cosmetica groeide de omzet met een percentage in de dubbele cijfers.

Onder de streep hield LVMH 3,3 miljard euro over. Dat was een stijging van 9 procent.

Voor heel 2019 verwacht LVMH verder te groeien door nieuwe producten en door uitbreiding in veelbelovende markten. Daarbij houdt het concern wel de kosten scherp in de gaten.