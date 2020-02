Modehuis Hermès rekent op herstel Chinese markt

Het Franse modehuis Hermès merkt dat de verkopen in China teruglopen als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar rekent al voorzichtig op herstel. Zeven van de elf winkels die de producent van Birkin-tassen had gesloten in China zijn nu weer geopend.

„Het is te vroeg om te zeggen dat dingen weer normaal worden, maar we heropenen weer filialen”, aldus topman Axel Dumas. Een analist van de Amerikaanse bank Bernstein meent dat Hermès door de gewildheid van zijn producten wel een stootje kan hebben. „Omdat er wachtlijsten zijn voor zijn iconische producten kan het bedrijf deels compenseren voor het feit dat het zo afhankelijk is van Chinese klanten.”

Het Franse bedrijf bleek vorig jaar ook bestand tegen verstoringen in de winkelstraat, zoals de protesten in Hong Kong en stakingen in Frankrijk. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 11 procent.