Modehuis Hermès de dupe van gesloten winkels

Het Franse modehuis Hermès is de dupe geworden van gesloten winkels als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De omzet van de producent van Birkin-tassen daalde de afgelopen drie maanden met 42 procent.

Hoewel Hermès meestal een sterke speler is in tijden van crisis dankzij zijn altijd gewilde lederwaren, zakte de winst in met 55 procent vergeleken met een jaar eerder, naar 335 miljoen euro. Net als concurrenten Prada en Louis Vuitton werd het modemerk flink geraakt doordat het winkelende publiek thuisbleef.

De inkomsten uit Europa daalden het afgelopen kwartaal met 61 procent. In Azië daalden de inkomsten ‘slechts’ met 18 procent, aangezien landen als China en Zuid-Korea eerder met hun lockdowns konden stoppen. Azië was vorig jaar goed voor de helft van de omzet van Hermès.

Inmiddels zijn bijna alle Hermès-winkels heropend. Hoewel de impact van de pandemie in de toekomst moeilijk te voorspellen blijft, zei het bedrijf dat het een „ambitieus doel” heeft voor de omzetgroei. Er werden geen exacte cijfers genoemd. Directeur Axel Dumas benoemde onder meer dat „de trouwe klanten” en het „alomvattende netwerk” van Hermès twee belangrijke pijlers zijn die het herstel van het merk zullen ondersteunen.